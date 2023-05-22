Французского теннисиста Гастона штрафовали на 144 тысячи евро за инцидент в матче против Чорича

Гастон был наказан за то, что он из кармана выбросил мяч, тем самым прервав розыгрыш. Таким образом француз хотел переиграть сет-поинт соперника, однако это не помогло. Хорват победил со счетом 6:3, 6:3. Игра прошла в рамках турнирной серии Masters в Мадриде.