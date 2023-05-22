Пентагон опроверг сообщения о взрыве рядом со своим зданием

Информацию о взрыве рядом с Пентагоном, которая появилась в Сети, прокомментировали в американском военном ведомстве.
По данным интернет-пользователей, взрыв прогремел неподалеку от штаб-квартиры минобороны США. В Twitter (заблокирован на территории РФ) даже появились фотографии, на которых можно было заметить столб дыма.
Американские военные сначала не давали официального подтверждения происшествия. А затем и вовсе опровергли сообщения об инциденте в беседе с RT International.
При ударе по зенитно-ракетному комплексу Patriot на Украине могли погибнуть американские военные, которые отправились туда служить по контракту. Об этом ранее сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.