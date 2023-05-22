Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пентагон опроверг сообщения о взрыве рядом со своим зданием

Происшествия
Пентагон опроверг сообщения о взрыве рядом со своим зданием

Информацию о взрыве рядом с Пентагоном, которая появилась в Сети, прокомментировали в американском военном ведомстве.

По данным интернет-пользователей, взрыв прогремел неподалеку от штаб-квартиры минобороны США. В Twitter (заблокирован на территории РФ) даже появились фотографии, на которых можно было заметить столб дыма.

Американские военные сначала не давали официального подтверждения происшествия. А затем и вовсе опровергли сообщения об инциденте в беседе с RT International.

При ударе по зенитно-ракетному комплексу Patriot на Украине могли погибнуть американские военные, которые отправились туда служить по контракту. Об этом ранее сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
пентагон США сообщения о взрыве опровержение
Военкоры ФАН