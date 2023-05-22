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Я решил, что он пьян: режиссер Валерий Ибрагимов рассказал, как его поразила игра актера Андрея Чадова

Шоу-бизнес
Я решил, что он пьян: режиссер Валерий Ибрагимов рассказал, как его поразила игра актера Андрея Чадова

Актер театра и кино, продюсер Андрей Чадов родился 22 мая 1980 года. В день рождения артиста через ФАН именинника поздравил актер кино и театра, режиссер, сценарист Валерий Ибрагимов.

Собеседник подчеркнул, что, когда речь заходит об этом артисте, ему трудно выразить всю ту гамму положительных эмоций, которые он к нему испытывает.

«Боюсь, у меня не хватит слов для того, чтобы рассказать, как все было замечательно, какой он хороши актер и человек. У этой замечательной личности очень глубокая суть. Я даже не знаю, с чего начать. Он очень ответственно относится к работе, очень серьезно подходит к съемкам. Нет такого, чтобы он шутил и был настроен несерьезно», — сказал режиссер.
Я решил, что он пьян: режиссер Валерий Ибрагимов рассказал, как его поразила игра актера Андрея Чадова

Валерий Ибрагимов также припомнил один примечательный случай со съемочной площадки, когда был поражен игрой Андрея Чадова.

«Был один такой момент, когда мне было нужно, чтобы он сыграл пьяного. Я знаю, что Андрей даже особо и не пьет. Я переживал, получится у него или не получится: там была достаточно серьезная сцена. Вы знаете, когда я увидел его в кадре, не поверите, я подошел к нему и начал принюхиваться. Я решил, что он действительно был нетрезв. Что еще говорить, очень хороший профессиональный актер», — поведал собеседник ФАН.

В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.

«Что же можно пожелать артисту, пусть он сыграет все роли, которые хочет. Пусть сбываются все его мечты. Желаю реализоваться в профессии, в семье. Главное, чтобы были цели и понимание, куда идти. Это самое важное для любого мужчины. Думаю, он идет верной дорогой. Важно, чтобы на этом пути у него было как можно больше хороших друзей, интересных людей, которые помогут в достижении целей», — напутствовал сценарист.
Я решил, что он пьян: режиссер Валерий Ибрагимов рассказал, как его поразила игра актера Андрея Чадова

Ранее режиссер Сергей Урсуляк через ФАН поздравил с днем рождения актера Александра Яценко. Как подчеркнул собеседник, у него остались только лучшие впечатления о работы с этим артистом.
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