Я решил, что он пьян: режиссер Валерий Ибрагимов рассказал, как его поразила игра актера Андрея Чадова

Актер театра и кино, продюсер Андрей Чадов родился 22 мая 1980 года. В день рождения артиста через ФАН именинника поздравил актер кино и театра, режиссер, сценарист Валерий Ибрагимов.
Собеседник подчеркнул, что, когда речь заходит об этом артисте, ему трудно выразить всю ту гамму положительных эмоций, которые он к нему испытывает.
«Боюсь, у меня не хватит слов для того, чтобы рассказать, как все было замечательно, какой он хороши актер и человек. У этой замечательной личности очень глубокая суть. Я даже не знаю, с чего начать. Он очень ответственно относится к работе, очень серьезно подходит к съемкам. Нет такого, чтобы он шутил и был настроен несерьезно», — сказал режиссер.
Валерий Ибрагимов также припомнил один примечательный случай со съемочной площадки, когда был поражен игрой Андрея Чадова.
«Был один такой момент, когда мне было нужно, чтобы он сыграл пьяного. Я знаю, что Андрей даже особо и не пьет. Я переживал, получится у него или не получится: там была достаточно серьезная сцена. Вы знаете, когда я увидел его в кадре, не поверите, я подошел к нему и начал принюхиваться. Я решил, что он действительно был нетрезв. Что еще говорить, очень хороший профессиональный актер», — поведал собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.
«Что же можно пожелать артисту, пусть он сыграет все роли, которые хочет. Пусть сбываются все его мечты. Желаю реализоваться в профессии, в семье. Главное, чтобы были цели и понимание, куда идти. Это самое важное для любого мужчины. Думаю, он идет верной дорогой. Важно, чтобы на этом пути у него было как можно больше хороших друзей, интересных людей, которые помогут в достижении целей», — напутствовал сценарист.
Ранее режиссер Сергей Урсуляк через ФАН поздравил с днем рождения актера Александра Яценко. Как подчеркнул собеседник, у него остались только лучшие впечатления о работы с этим артистом.