Химик Биловицкий озвучил стоимость одного грамма нихония

Автор книг по химии, ученый Максим Биловицкий рассказал, что человечество нашло способ получить один из самых дорогих в мире химических элементов — нихоний (Ni). Один грамм этого вещества будет стоить дороже всей планеты Земля.
Нихоний занимает 113-ю позицию в периодической таблице Менделеева. Этот элемент не встречается в природе, его можно получить только с помощью ускорителя частиц, сообщает сетевое издание ShraibikusNews.
Сначала с помощью магнитных сепараторов из кальция получают изотоп кальций-48, также не существующий в свободном виде. Затем с помощью ускорителя частиц его ионы разгоняются до 10% скорости света. При столкновении частиц с фольгой из америция образуется 115-й элемент периодической таблицы московий. И только после альфа-распада московия с очень низкой вероятностью, но все-таки не нулевой, может образоваться нихоний.
На изготовление даже микроскопического количества этого вещества потребуется истратить баснословные деньги. По подсчетам специалистов, со всеми возможными затратами его стоимость составит 157 секстильонов долларов США за один грамм.