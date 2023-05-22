Химик Биловицкий озвучил стоимость одного грамма нихония

Сначала с помощью магнитных сепараторов из кальция получают изотоп кальций-48, также не существующий в свободном виде. Затем с помощью ускорителя частиц его ионы разгоняются до 10% скорости света. При столкновении частиц с фольгой из америция образуется 115-й элемент периодической таблицы московий. И только после альфа-распада московия с очень низкой вероятностью, но все-таки не нулевой, может образоваться нихоний.