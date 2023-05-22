На втором туре выборов в Турции выбывший кандидат Синан Оган поддержит Реджепа Тайипа Эрдогана

По итогу избирательного процесса 14 мая Оган получил чуть больше 5% поддержки населения. Тем не менее воля его электората может оказаться решающей. Если избиратели, ранее голосовавшие за этого политика, прислушаются к его решению, Эрдоган может получить необходимый перевес и одержать верх над кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу, имеющим лишь небольшое отставание от действующего президента.