На втором туре выборов в Турции выбывший кандидат Синан Оган поддержит Реджепа Тайипа Эрдогана

Кандидат в президенты Турции Синан Оган, набравший меньше всех голосов в первом туре выборов и выбывший из гонки за пост главы государства, намерен поддержать действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на новом этапе плебисцита.
Политик сделал соответствующее заявление вечером понедельника. Он заблаговременно анонсировал соответствующее выступление в социальных сетях и указал на то, что оно стало результатом серии консультаций. При этом он призвал избирателей прислушаться к его мнению.
По итогу избирательного процесса 14 мая Оган получил чуть больше 5% поддержки населения. Тем не менее воля его электората может оказаться решающей. Если избиратели, ранее голосовавшие за этого политика, прислушаются к его решению, Эрдоган может получить необходимый перевес и одержать верх над кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу, имеющим лишь небольшое отставание от действующего президента.
Тем не менее стоит отметить, что Синан Оган согласился поддержать нынешнего лидера с некоторыми оговорками. Так, ранее он потребовал оставить неизменными первые четыре статьи конституции, не убирать из главного закона страны положений о тюркской идентичности, продолжать непримиримую борьбу с терроризмом, а также начать постепенную депортацию просителей убежища в соответствии с намеченным планом.
При этом Оган уже подчеркивал, что его решение основано не на личных мотивах надеждах, а направлено на благополучие Турции, добиться которого можно лишь при условии следования твердым принципам.