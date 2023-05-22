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«Без купюр»: глава ФЗНЦ Шугалей поделился, как был создан сборник «Рассказы о войне»

Общество
«Без купюр»: глава ФЗНЦ Шугалей поделился, как был создан сборник «Рассказы о войне»

Глава Фонда защиты национальных ценностей, ученый-социолог, политический деятель Максим Шугалей презентовал свою новую книгу «Рассказы о войне». В комментарии ФАН автор «без купюр» рассказал о главной особенности сборника и основной идее его создания.

Сборник рассказов о реальной жизни в Донбассе включил в себя невыдуманные истории о буднях бойцов ЧВК «Вагнер», военных врачей, а также местных жителей. Идея книги изначально задумывалась таким образом, чтобы правдиво передать слова тех, кто пережил события, о которых рассказывает.

«Без купюр»: глава ФЗНЦ Шугалей поделился, как был создан сборник «Рассказы о войне»
«Здесь собраны истории бойцов, врачей, местных жителей. Я не хотел ничего отбирать. Книга написана, так сказать, «без купюр». У меня было желание не предавать все особой цензуре. По книге можно заметить, как меняется слог, тон у одного рассказчика, как меняется у другого. В этом, я считаю, и есть ценность книги. Редактура, подмена слов сведены до минимума. Текст передает именно то и именно так, как говорил рассказчик», — поделился Шугалей.

Ранее президент ФЗНЦ Шугалей предостерег россиян от возможного мошенничества со стороны так называемых «сборщиков денег» для раненых бойцов ЧВК «Вагнер».
шугалей Донбасс рассказы о войне литература
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