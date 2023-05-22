«Без купюр»: глава ФЗНЦ Шугалей поделился, как был создан сборник «Рассказы о войне»

Сборник рассказов о реальной жизни в Донбассе включил в себя невыдуманные истории о буднях бойцов ЧВК «Вагнер», военных врачей, а также местных жителей. Идея книги изначально задумывалась таким образом, чтобы правдиво передать слова тех, кто пережил события, о которых рассказывает.