«Арендная плата чертовски высока»: тысячи жителей Нью-Йорка вышли на протест из-за жилищного кризиса

В крупнейшем городе США бушует жилищный кризис. Более тысячи жителей Нью-Йорка, включая представителей профсоюзов, прошлись по Бруклинскому мосту с требованием к градоначальству снизить арендную плату за жилье, которая в последнее время стремительно растет.
Толпа демонстрантов в сопровождении барабанных и духовых инструментов поистине «наделала шуму» на культовом мосту. Транспаранты протестующих гласили: «Арендная плата чертовски высока», «Жилье может быть бесплатным» и «Покойся с миром, стабильная цена на аренду».
«Все эти чертовы политики вызывают у меня лишь тошноту и отвращение из-за своей лжи. Они виновны. Виновны в том, что здесь умирают люди, в том, что мы страдаем. Они продолжают обвинять нас в насилии, но это они виновны в насилии здесь. Они приносят нам страдания каждый чертов день», — заявила со сцены одна из протестующих.
В связи с ростом арендной платы в городе участились случаи принудительного выселения жильцов.
«Два года назад я подала в суд на своего арендодателя после того, как меня выселили насильно. Жилищные права значат для меня очень много, и я думаю, что очень важно, чтобы все пришли и выразили таким образом солидарность. Надо быть на виду и демонстрировать силу общества, которое выступает за справедливость в отношении жилья», — рассказала другая протестующая.
По данным местных СМИ, протестующие призвали чиновников принять новое законодательство, которое бы защитило жильцов от принудительных выселений и дальнейшего роста арендной платы. Они также потребовали разработать схему предоставления уязвимым категориям квартиросъемщиков ваучеров на аренду жилья. По данным организации Fairness & Accuracy in Reporting, в 2021 году каждый девятый житель Нью-Йорка оказался в ситуации крайней задолженности перед арендодателем, а каждый шестой платил за аренду более 30% своего месячного дохода.