«Арендная плата чертовски высока»: тысячи жителей Нью-Йорка вышли на протест из-за жилищного кризиса

По данным местных СМИ, протестующие призвали чиновников принять новое законодательство, которое бы защитило жильцов от принудительных выселений и дальнейшего роста арендной платы. Они также потребовали разработать схему предоставления уязвимым категориям квартиросъемщиков ваучеров на аренду жилья. По данным организации Fairness & Accuracy in Reporting, в 2021 году каждый девятый житель Нью-Йорка оказался в ситуации крайней задолженности перед арендодателем, а каждый шестой платил за аренду более 30% своего месячного дохода.