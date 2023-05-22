Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава Белгородской области сообщил о попадании снаряда ВСУ по детскому саду в селе Замостье

Происшествия
Глава Белгородской области сообщил о попадании снаряда ВСУ по детскому саду в селе Замостье

Детский сад в селе Замостье Белгородской области загорелся после попадания украинского снаряда. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате чего он загорелся», — говорится в сообщении губернатора.

Гладков ранее сообщил, что в Грайвороне при обстреле ВСУ пострадали три человека. Двое мужчин и женщина получили осколочные ранения, после чего их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее чиновник рассказал о принятых российскими правоохранителями мер по уничтожению украинских диверсантов, проникших на территорию области. В операции принимают участие сотрудники ФСБ, Росгвардии и Погранслужбы России, писал Гладков.
белгородская область вячеслав гладков обстрел всу
Военкоры ФАН