Глава Белгородской области сообщил о попадании снаряда ВСУ по детскому саду в селе Замостье

Детский сад в селе Замостье Белгородской области загорелся после попадания украинского снаряда. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате чего он загорелся», — говорится в сообщении губернатора.
Гладков ранее сообщил, что в Грайвороне при обстреле ВСУ пострадали три человека. Двое мужчин и женщина получили осколочные ранения, после чего их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Ранее чиновник рассказал о принятых российскими правоохранителями мер по уничтожению украинских диверсантов, проникших на территорию области. В операции принимают участие сотрудники ФСБ, Росгвардии и Погранслужбы России, писал Гладков.