Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородским районом

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Также политик отметил, что сотрудники оперативных служб уточняют информацию о повреждениях и причиненном ущербе.
В понедельник, 22 мая на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Как стало известно, украинских боевиков заметили в Грайворонском городском округе.
Позже появилась информация об отключении электричества и воды в нескольких населенных пунктах. С перебоями в работе инфраструктурных объектов столкнулись жители сел Гора-Подол, Безымено и Козинка.