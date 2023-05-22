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Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородским районом

Происшествия
Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородским районом

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Также политик отметил, что сотрудники оперативных служб уточняют информацию о повреждениях и причиненном ущербе.

В понедельник, 22 мая на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Как стало известно, украинских боевиков заметили в Грайворонском городском округе.

Позже появилась информация об отключении электричества и воды в нескольких населенных пунктах. С перебоями в работе инфраструктурных объектов столкнулись жители сел Гора-Подол, Безымено и Козинка.
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