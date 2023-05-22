Украинского блогера выгнали с Каннского фестиваля за провокацию с краской

Украинский блогер Илона Чернобай облила себя искусственной кровью на красной дорожке Каннского фестиваля. Во время перфоманса вмешалась охрана и вывела девушку.
По сообщениям издания La Depeche, инцидент произошел 21 мая. Мероприятие было посвящено внеконкурсному показу фильма «Кислота» от известного французского режиссера Жюста Филиппо.
Чернобай вышла на лестницу в сине-желтом платье. Активистка достала красную краску и облила ею голову. Завершить показательную акцию девушке не дали — охрана прогнала ее. В своих социальных сетях блогер заявила, что вход на фестиваль теперь для нее запрещен.
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