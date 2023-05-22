Канцлер ФРГ Шольц заявил, что предпочел бы переизбрание Байдена новому президентскому сроку Трампа

Канцлер Германии Олаф Шольц считает переизбрание президента США Джо Байдена более предпочтительным вариантом развития событий по сравнению с возвращением на этот пост Дональда Трампа. Об этом говорится в материале агентства Reuters со ссылкой на заявление немецкого политика.
Ранее глава правительства ФРГ посетил одну из начальных школ, расположенных в пригороде Берлина. При этом один из учеников попросил его прокомментировать предстоящие выборы американского лидера, которые пройдут в 2024 году.
«Я думаю, что нынешний президент лучше (других кандидатов – Прим. ред), поэтому я хочу, чтобы его переизбрали», — указал Шольц.
Ранее официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт заявил, что власти страны не осведомлены о планах подготовки США украинских пилотов. Речь шла об организации тренировок на иностранных базах в Германии.