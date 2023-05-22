Канцлер ФРГ Шольц заявил, что предпочел бы переизбрание Байдена новому президентскому сроку Трампа

Канцлер Германии Олаф Шольц считает переизбрание президента США Джо Байдена более предпочтительным вариантом развития событий по сравнению с возвращением на этот пост Дональда Трампа. Об этом говорится в материале агентства Reuters со ссылкой на заявление немецкого политика.