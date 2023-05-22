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Канцлер ФРГ Шольц заявил, что предпочел бы переизбрание Байдена новому президентскому сроку Трампа

Политика
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что предпочел бы переизбрание Байдена новому президентскому сроку Трампа

Канцлер Германии Олаф Шольц считает переизбрание президента США Джо Байдена более предпочтительным вариантом развития событий по сравнению с возвращением на этот пост Дональда Трампа. Об этом говорится в материале агентства Reuters со ссылкой на заявление немецкого политика.

Ранее глава правительства ФРГ посетил одну из начальных школ, расположенных в пригороде Берлина. При этом один из учеников попросил его прокомментировать предстоящие выборы американского лидера, которые пройдут в 2024 году.

«Я думаю, что нынешний президент лучше (других кандидатов – Прим. ред), поэтому я хочу, чтобы его переизбрали», — указал Шольц.

Ранее официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт заявил, что власти страны не осведомлены о планах подготовки США украинских пилотов. Речь шла об организации тренировок на иностранных базах в Германии.
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