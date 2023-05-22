ВСУ обстреляли комбикормовый завод в запорожском Токмаке

Город Токмак в Запорожской области вновь подвергся обстрелу Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, Токмак подвергся обстрелу в 12:30 по Москве. Были зарегистрированы удары по территории ООО «Токмакский комбикормовый завод».
Рогов сообщил, что в результате обстрела ВСУ никто не пострадал. О характере разрушений он не сообщил.
Ранее мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ Токмака в Запорожской области. Был зафиксирован прилет в РЭС и подстанцию за школой.
Рогов также сообщал, что два дня назад два взрыва прогремели в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщает «Национальная Служба Новостей».