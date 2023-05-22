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Житель Забайкальского края ответит в суде за избиение трехлетнего пасынка

Общество
Житель Забайкальского края ответит в суде за избиение трехлетнего пасынка

Прокуратура Забайкалья объяснила законные претензии к местному жителю.

Как пояснили в ведомстве, следствие установило факт жестокого обращения жителя Дарасуна с трехлетним приемным сыном. Выяснилось, что насильник на протяжении двух лет издевался над малышом, придираясь к нему по малейшему поводу, сообщает Lenta75.ru.

В начале этого года он в очередной раз подверг мальчика избиению, нанеся ему множественные удары руками, ногами и различными бытовыми предметами. В итоге малыша госпитализировали в тяжелом состоянии. Материалы уголовного дела направлены в суд.
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