Житель Забайкальского края ответит в суде за избиение трехлетнего пасынка

Прокуратура Забайкалья объяснила законные претензии к местному жителю.
Как пояснили в ведомстве, следствие установило факт жестокого обращения жителя Дарасуна с трехлетним приемным сыном. Выяснилось, что насильник на протяжении двух лет издевался над малышом, придираясь к нему по малейшему поводу, сообщает Lenta75.ru.
В начале этого года он в очередной раз подверг мальчика избиению, нанеся ему множественные удары руками, ногами и различными бытовыми предметами. В итоге малыша госпитализировали в тяжелом состоянии. Материалы уголовного дела направлены в суд.