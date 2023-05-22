Житель Забайкальского края ответит в суде за избиение трехлетнего пасынка

Как пояснили в ведомстве, следствие установило факт жестокого обращения жителя Дарасуна с трехлетним приемным сыном. Выяснилось, что насильник на протяжении двух лет издевался над малышом, придираясь к нему по малейшему поводу, сообщает Lenta75.ru.