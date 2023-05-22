В Грозном недовольны заполняемостью «Ахмат-Арены» после введения Fan ID

Президент футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов заявил о том, что руководство команды и Чеченская Республика недовольны тем фактом, что из-за нововведенного паспорта болельщика стадион не может заполниться.
Даудов отметил, что и на «Ахмат Арене», и в других городах всегда был порядок и безопасность во время матчей. Он выразил крайнее недовольство тем, что стадионы теперь не могут заполниться.
«Руководство республики в лице Рамзана Ахматовича Кадырова, чеченский народ и руководство клуба недовольны тем, что из‑за нововведений стадион не может заполниться. Мы не понимаем, зачем это ввели», — заявил Даудов.
Ранее RT сообщал, что финальный матч Кубка России пройдет на стадионе «Лужники». В финал пробился московский ЦСКА. Второй участник определится в матче Пути регионов между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом».