Юрист Соловьев предупредил россиян о новом виде мошенничества через Viber

Заслуженный юрист РФ, общественный деятель, писатель Иван Соловьев в комментарии ФАН рассказал о новом виде мошенничества через мессенджер Viber, а также дал рекомендации, как распознать обманщиков.
Так, сообщает юрист, сегодня особенно активизировались интернет-мошенники, действующие по средствам «Вайбера».
«При снятии трубки абонент слышит скопированный с оригинала голосовой помощник Сбербанк-онлайн. После «роботизированного представления» звучит музыкальный проигрыш, после чего в дело вступает сам мошенник», — отметил собеседник ФАН.
Здесь, рекомендует Иван Соловьев, следует обратить внимание на представление, так называемого «сотрудника» банка.
«Почему-то зачастую мошенники представляются с именем и отчеством, что странно, так как настоящие сотрудники называют только свое имя», — обратил внимание эксперт.
Затем злоумышленник сообщает своей «жертве» о якобы поданной заявке на смену телефонного номера в личном кабинете.
«Если человек не кладет трубку, далее следует «верификация» по номеру карты, запрос ее данных и кодов и, как следствие, потеря всех средств. Для особо доверившихся — взятие кредитов под залог квартиры. Будьте бдительны: звонок в мессенджер — стопроцентное мошенничество», — заключил заслуженный юрист РФ.
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