Замглавы МИД Вершинин обсудил со спецпредставителем генсека ООН Гамбой преступления Киева против детей

Российская сторона привлекла внимание представителей ООН к многочисленным серьезным преступлениям киевского режима против мирного населения на территории России, в том числе на новых территориях. Дипломаты напомнили, что в Херсонской и Запорожской области, а также ЛНР и ДНР с 2014 года погибли 138 детей.