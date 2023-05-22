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Замглавы МИД Вершинин обсудил со спецпредставителем генсека ООН Гамбой преступления Киева против детей

Политика
Замглавы МИД Вершинин обсудил со спецпредставителем генсека ООН Гамбой преступления Киева против детей

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин в ходе консультаций со специальным представителем генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Виржинией Гамбой обсудил преступления Киева. Об этом сообщает министерство иностранных дел РФ.

Вершинин указал, что российская сторона подтвердила приверженность нормам международного права. Были подробно изложены меры по недопущению появления новых жертв среди мирных жителей, в первую очередь — детей.

Российская сторона привлекла внимание представителей ООН к многочисленным серьезным преступлениям киевского режима против мирного населения на территории России, в том числе на новых территориях. Дипломаты напомнили, что в Херсонской и Запорожской области, а также ЛНР и ДНР с 2014 года погибли 138 детей.

Ранее сообщалось, что в Луганске после удара ВСУ пострадали дети. Об этом информирует «Национальная Служба Новостей».
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