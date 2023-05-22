ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами из России для иностранцев до 2024 года

В сообщении говорится, что разрешение продлевается в целях обеспечения защиты тренеров и легионеров, которые покинули территорию РФ или Украины и не желают возвращаться из-за обстоятельств. Они смогут в одностороннем порядке приостановить действие своих договоров с командами, входящими в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) или Российский футбольный союз (РФС), до 30 июня следующего года.