ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами из России для иностранцев до 2024 года

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила иностранцам право приостанавливать контракты с клубами из России и Украины. Соответствующая информация появилась 22 мая на официальном сайте организации.
В сообщении говорится, что разрешение продлевается в целях обеспечения защиты тренеров и легионеров, которые покинули территорию РФ или Украины и не желают возвращаться из-за обстоятельств. Они смогут в одностороннем порядке приостановить действие своих договоров с командами, входящими в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) или Российский футбольный союз (РФС), до 30 июня следующего года.
Для приостановки контракта клубы должны надлежащим образом сообщить об этом в письменной форме до 1 июля 2023 года.
Ранее в Лос‑Анджелесе глава ФИФА Джанни Инфантино и двукратный чемпион мира Роналдо представили логотип ЧМ‑2026 по футболу, сообщает РИАМО.