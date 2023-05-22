Специалисты Минздрава рассказали о способах контроля артериального давления

Врачи рекомендуют после 30 лет хотя бы раз в месяц измерять артериальное давление. Если уже наметились гипертонические проблемы, то делать это следует дважды в день: утром и вечером, в одно и то же время. Не следует измерять давление сразу после стресса, курения, приема пищи с чаем или кофе. Результаты измерений нужно записывать в дневник, чтобы затем показать их врачу.