Специалисты Минздрава рассказали о способах контроля артериального давления

Специалисты министерства здравоохранения Самарской области рассказали, как правильно контролировать артериальное давление, а также не допустить развития гипертонии.
Медики отмечают, что многие люди не подозревают, что у них повышенное артериальное давление либо не придают этому значения. Между тем, артериальная гипертензия, наряду с курением и повышенным холестерином, входит в тройку главных факторов, провоцирующих развитие сердечно-сосудистых заболеваний, передает сетевое издание sovainfo.ru. В XXI веке гипертония сильно «помолодела», и сейчас с давлением нередко мучаются совсем молодые люди.
Врачи рекомендуют после 30 лет хотя бы раз в месяц измерять артериальное давление. Если уже наметились гипертонические проблемы, то делать это следует дважды в день: утром и вечером, в одно и то же время. Не следует измерять давление сразу после стресса, курения, приема пищи с чаем или кофе. Результаты измерений нужно записывать в дневник, чтобы затем показать их врачу.
Люди с повышенным артериальным давлением должны не только принимать лекарства, но и постараться изменить образ жизни, отказаться от вредных привычек, чтобы сделать медикаментозную терапию более действенной.