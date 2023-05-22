Политолог объяснил, почему помощь Украине обходится американцам так дорого

Ранее, в начале апреля, США объявили о пакете военной помощи Украине на сумму в 2,6 миллиарда долларов. В него вошли ракеты для ЗРК Patriot и NASAMS, противотанковые системы, средства ПВО, боеприпасы, минометные системы и другое оружие. Затем США объявили о новом пакете военной помощи Киеву 9 мая — уже на 1,2 миллиарда долларов, в него вошли средства ПВО и боеприпасы к ним, оборудование для интеграции западных систем ПВО с украинской, боеприпасы для систем борьбы с дронами, 155-мм артиллерийские снаряды и другое.