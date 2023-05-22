Кардиолог Амина Платунова предупредила, что грязные кондиционеры могут вызвать пневмонию

Люди гораздо труднее переносят зной, нежели холод. Комфортная дневная температура для пребывания в квартире – от 21 до 23 градусов, ночная – 19-20 градусов, подчеркнула специалист. В жару в кондиционере прежде всего нуждаются пациенты с хроническими заболеваниями и особенностями кровоснабжения, а также пожилые люди, добавила специалист.