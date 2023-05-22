Кардиолог Амина Платунова предупредила, что грязные кондиционеры могут вызвать пневмонию

Кондиционеры не опасны для здоровья человека пока их правильно обслуживают. Информацией об этом поделилась врач-кардиолог Амина Платунова.
Как пишет издание Pravda.Ru, загрязненные кондиционеры могут стать причиной развития так называемой «болезни легионеров», заявила эксперт.
По словам Платуновой, на самом деле это пневмония, которую вызвали микроорганизмы, плодящиеся в грязных фильтрах. При постоянном правильном обслуживании прибора вред для здоровья минимизируется. Подобная пневмония развивается, если годами не производилась чистка кондиционера. Однако не всякий аппарат вызывает легионеллез, заметила врач.
Люди гораздо труднее переносят зной, нежели холод. Комфортная дневная температура для пребывания в квартире – от 21 до 23 градусов, ночная – 19-20 градусов, подчеркнула специалист. В жару в кондиционере прежде всего нуждаются пациенты с хроническими заболеваниями и особенностями кровоснабжения, а также пожилые люди, добавила специалист.