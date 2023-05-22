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Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что Россия не готова к переговорам по Украине

Политика
Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что Россия не готова к переговорам по Украине

Россия не готова к переговорам по Украине, несмотря на многочисленные заявления Москвы об обратном. Такое мнение высказал Глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Глава внешнеполитического ведомства также призвал Европу продолжать снабжать Украину гуманитарной и экономической поддержкой. Он также подчеркнул важность поставок вооружений партнерами Киева ВСУ.

«Я думаю, что в данный момент это было бы неподходящее время. Москва сейчас явно не готова к переговорам», — сказал Шалленберг.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не станет членом НАТО в ближайшем будущем. По его мнению, на данный момент Киев не в состоянии выполнить критерии для полноценного членства в Альянсе, пишет Национальная Служба Новостей.
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