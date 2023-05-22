Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что Россия не готова к переговорам по Украине

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не станет членом НАТО в ближайшем будущем. По его мнению, на данный момент Киев не в состоянии выполнить критерии для полноценного членства в Альянсе, пишет Национальная Служба Новостей.