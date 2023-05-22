Диетолог Ионова удивилась планам включить бананы в список значимых продуктов

Правительство РФ может включить бананы в список социально значимых продуктов. Диетолог Лидия Ионова не понимает, почему выбор пал именно на этот фрукт.
Врач сделала акцент на том, что в этом продукте содержится не так много полезных веществ. Этот продукт помогает только тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта или язва. Для остальных бананы станут источником углеводов.
Специалист уверена, что гораздо больше полезных веществ содержат ягоды. В их числе она назвала бруснику, чернику и малину. В них содержатся антиоксиданты, сообщает «Общественная Служба Новостей».
Некоторые продукты могут наносить вред организму. Как ранее сообщал химик Илья Мастыгин, многие товары этой категории натирают воском или парафином, поэтому они негативно влияют на здоровье.