В Москве предложили разработать «Этический кодекс защиты чести и достоинства учителя»

В Демидовском зале Государственного университета просвещения в Москве состоялась «Встреча учительских поколений» Центрального федерального округа. Мероприятие проходило в рамках проекта Всероссийского педагогического собрания по вовлечению учителей-ветеранов в работу с будущими педагогами.
Старт проекта приурочен к «Году педагога и наставника», открывая который президент России Владимир Путин подчеркнул роль связи поколений для формирования прочной основы безопасности страны, а также ее «духовного и ценностного суверенитета». Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который направил приветствие участникам встречи, высказал уверенность, что начинание «даст старт мощному общественному движению ветеранов педагогического труда» и будет способствовать повышению качества образования.
Участники встречи обсудили пути и методы патриотического воспитания в школе, выдвинули для обсуждения ряд инициатив, призванных повысить роль и авторитет педагога в обществе. Речь шла, в частности, о создании ассоциации и энциклопедии педагогических династий в РФ и разработке «Этического кодекса защиты чести и достоинства учителя».
«Российская цивилизация не сможет существовать без здоровой учительской среды и передачи опыта учителей от поколения к поколению. Особо важно защитить педагогов от буллинга, растущей бюрократической нагрузки, в социальном плане, чтобы дать им возможность заниматься профессиональным творчеством», – сообщил доктор исторических наук, декан факультета истории, политологии и права Государственного университета просвещения Вардан Багдасарян.
По решению участников встречи Государственный университет просвещения стал базовым вузом проекта в Центральном федеральном округе.
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