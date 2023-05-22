В Москве предложили разработать «Этический кодекс защиты чести и достоинства учителя»

Старт проекта приурочен к «Году педагога и наставника», открывая который президент России Владимир Путин подчеркнул роль связи поколений для формирования прочной основы безопасности страны, а также ее «духовного и ценностного суверенитета». Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который направил приветствие участникам встречи, высказал уверенность, что начинание «даст старт мощному общественному движению ветеранов педагогического труда» и будет способствовать повышению качества образования.