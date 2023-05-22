Подоляк заявил о непричастности украинских властей к проникновению ДРГ в Белгородскую область

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию в Белгородской области. По его словам, Киев не имеет непосредственного отношения к произошедшему.
Ранее на территорию региона проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Как рассказал губернатор области Вячеслав Гладков, атаке подверглись населенные пункты в Грайворонском городском округе.
Чиновник отметил, что сотрудники правоохранительных органов уже приступили к ликвидации боевиков. При этом стало известно об отключении электричества и воды в селах Гора-Подол, Безымено и Козинка.
«Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения», — написал Подоляк на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ).
Он не исключил, что случившееся в приграничном российском регионе — результат деятельности вооруженных «партизан».
До этого ряд СМИ распространили информацию, согласно которой в Белгородской области эвакуируют мирных жителей. Однако местное управление МЧС России опровергло данные сведения.