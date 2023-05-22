Авторы инициативы могут сами перейти на шестидневку: депутат Алтухов об идее увеличить рабочую неделю

Переход на шестидневную рабочую неделю негативно скажется на производительности труда и уменьшит социальную защищенность граждан, считает депутат Госдумы Сергей Алтухов.
По его мнению, инициатива Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» увеличить количество рабочих дней до шести, направленная на имя главы Минтруда Антона Котякова, не принесет особой пользы экономике. При этом в разговоре с корреспондентом ФАН депутат отметил, что авторы идеи могут и без вмешательства Котякова организовать себе «продленку». Например, заняться в субботний волонтерством: сбором и доставкой гуманитарной помощи в зону СВО, плетением масксетей, помощью беженцам.
Парламентарий объяснил свою позицию по данному вопросу следующим образом. Занятие бизнесом предполагает серьезное погружение во все процессы и полную самоотдачу круглые сутки. Каждый предприниматель знает это и ради собственного дела, выгоды идет на такую жертву. У бизнесменов не бывает выходных. Труд же наемного сотрудника строго регламентирован. В соответствии с законом любая сверхурочная работа и работа в выходные должна оплачиваться работодателем дополнительно, указал он. То есть по сути этот вопрос урегулирован — только деньги плати, но зачем-то шестидневку все же предложили.
«Думаю, что авторы этой инициативы могут сами добровольно перейти на шестидневку. Посвятив один день в неделю работе в качестве волонтеров для нужд СВО, собирать гуманитарную помощь, плести масксети, сопровождать вынужденных переселенцев в решении их проблем. Переводить всех на шестидневную рабочую неделю нет смысла ни для экономики, ни для социальной сферы. Напротив, это отрицательно скажется на производительности труда, уменьшит социальную защищенность граждан и в целом социальный капитал страны», — резюмировал он.
Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин отметил, что увеличение трудовой недели на один день не сделает работу сотрудников эффективней. По его словам, подобная мера приведет лишь к тому, что у людей станет меньше выходных, при этом количество рабочих часов в неделю сохранится.