Авторы инициативы могут сами перейти на шестидневку: депутат Алтухов об идее увеличить рабочую неделю

Парламентарий объяснил свою позицию по данному вопросу следующим образом. Занятие бизнесом предполагает серьезное погружение во все процессы и полную самоотдачу круглые сутки. Каждый предприниматель знает это и ради собственного дела, выгоды идет на такую жертву. У бизнесменов не бывает выходных. Труд же наемного сотрудника строго регламентирован. В соответствии с законом любая сверхурочная работа и работа в выходные должна оплачиваться работодателем дополнительно, указал он. То есть по сути этот вопрос урегулирован — только деньги плати, но зачем-то шестидневку все же предложили.