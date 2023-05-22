Эксперт Рябова перечислила способы оптимального использования пространства на балконе

Многие жители нашей страны еще со времен СССР привыкли использовать балкон как дополнительное место для хранения не слишком нужных вещей. Профессиональный организатор пространства и эксперт по расхламлению Маруся Рябова дала несколько советов по оптимальному использованию балкона.
В беседе с изданием Life специалист отметила, что люди напрасно используют балкон или лоджию в качестве кладовки для разного хлама. При умелом подходе лоджия могла бы послужить территорией для увеличения полезной площади дома. Ее легко превратить в кабинет, игровую площадку для детей или зону для чтения.
Разобрать балкон и сделать его удобным не так уж сложно, уверена эксперт. Начать следует с полного освобождения площади. То есть надо просто вынести оттуда все, чтобы освободить пространство. Затем нужно тщательно вымыть все поверхности. После этого стоит определить, что из вещей действительно нужно хранить дома, а для чего можно найти другое место: гараж, дача или... помойка. Затем уже можно оборудовать уголок для чтения или отдыха либо рабочее место.