Эксперт Рябова перечислила способы оптимального использования пространства на балконе

Разобрать балкон и сделать его удобным не так уж сложно, уверена эксперт. Начать следует с полного освобождения площади. То есть надо просто вынести оттуда все, чтобы освободить пространство. Затем нужно тщательно вымыть все поверхности. После этого стоит определить, что из вещей действительно нужно хранить дома, а для чего можно найти другое место: гараж, дача или... помойка. Затем уже можно оборудовать уголок для чтения или отдыха либо рабочее место.