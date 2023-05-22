Глава Белгородской области Гладков рассказал о трех раненых в Грайвороне при обстреле со стороны ВСУ

Украинские военные нанесли удар по городу Грайворон в Белгородской области. О последствиях обстрела рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Он сообщил о еще троих пострадавших местных жителях. Двое мужчин и женщина получили осколочные ранения, после чего их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают помощь жертвам обстрела.
«Также снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации», — добавил Гладков в своем Telegram-канале.
В селе Замостье и вовсе загорелся детский сад из-за попадания снаряда, выпущенного украинской стороной. При обстреле пострадала женщина, она получила ранение руки, передает RT со ссылкой на губернатора Белгородской области.
ВСУ обстреляли Волоконовский район Белгородской области 31 раз за прошедшие сутки, ранее сообщил Гладков. Украинские военные наносили удары из минометов и ствольной артиллерии.