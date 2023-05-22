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В Google назвали санкции причиной удаления 2GIS из магазина приложения

Общество
В Google назвали санкции причиной удаления 2GIS из магазина приложения

Приложение 2GIS было удалено из Play Market в связи с соблюдением санкций, а также правил торговли. Об этом заявили в пресс-службе американской корпорации Google после сообщения о недоступности картографического сервиса в магазине.

В компании отметили, что соблюдаются все санкционные законы и правила. Приложение 2GIS было воспринято ими как нежелательное — нарушает условия пользования.

«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем приложение, которое нарушает наши условия использования, мы примем соответствующие меры», — заявили в компании.

Ранее компания VK заявила о разработке российского аналога Tinder. Запуск такого приложения является продолжением стратегии российского разработчика по расширению своей экосистемы.
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