Иранская художница превращает ржавый металлолом в произведения искусства

Искры, запах машинного масла и скрежет металла: жительница Тегерана тратит сотни часов на превращение старых автомобильных запчастей в завораживающие скульптуры. Сварщица рассказала о своем необычном творческом пути и показала мастерскую.
Страсть к сварке металла появилась у Фатемех Сафарпур после посещения одной из выставок, где были представлены всевозможные изделия, выполненные из стали, латуни, меди и других сплавов. Девушка пообщалась с автором работ и загорелась идеей создать нечто подобное. Художница приобрела себе сварочный аппарат и начала творить.
«Чтобы научиться сварке, мне понадобился 21 день. Моим первым творением были часы, с них начался мой творческий путь. Я создала 17 работ, провела выставку и получила отличные отзывы. Все это очень сильно меня воодушевило», — рассказала мастерица.
Фатемех вручную создает потрясающие скульптуры разных размеров в своей мастерской. Она сваривает крошечные детали, отдавая этому огромное количество времени. Чтобы найти подходящий материал, ей постоянно приходится посещать свалки металлолома и приобретать его там.
«Когда люди видят женщину, они недоумевают и спрашивают: «Что ты здесь забыла?». Потом уже, когда они узнают, что я использую металл для художественных целей, они завышают цены, а порой и вовсе не продают. Думают, что этот металлолом, должно быть, очень ценный, раз я проявила к нему интерес», — поделилась художница.
Фатемех Сафарпур обожает работать над масштабными проектами, которые можно установить на городских площадях и в парках. Многие ее работы используются для украшения арт-пространств.