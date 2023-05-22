Иранская художница превращает ржавый металлолом в произведения искусства

Страсть к сварке металла появилась у Фатемех Сафарпур после посещения одной из выставок, где были представлены всевозможные изделия, выполненные из стали, латуни, меди и других сплавов. Девушка пообщалась с автором работ и загорелась идеей создать нечто подобное. Художница приобрела себе сварочный аппарат и начала творить.