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Послов России и Белоруссии не пригласили на церемонию мира в Нагасаки из-за возможных протестов

Политика
Послов России и Белоруссии не пригласили на церемонию мира в Нагасаки из-за возможных протестов

Послов России и Белоруссии второй год подряд не пригласили на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки. Об этом заявил мэр города Сиро Судзуки.

Свое решение он объяснил опасениями из-за возможных протестов. Он также связал возможность подобных акций в связи с конфликтом на Украине.

«В нынешней ситуации с учетом положения на Украине это по той же причине, что и в прошлом году, так как мы не можем исключить какой-то непредвиденной ситуации», — заявил мэр Нагасаки.

Судзуки отметил, что по поводу приглашения России и Белоруссии не планируется вносить каких-либо изменений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил японский город Хиросима и Артемовск. По его словам фотографии разрушений городов очень между собой похожи, пишет Национальная Служба Новостей.
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