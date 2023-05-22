Пользователи Twitter (запрещен на территории РФ) напомнили президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, какую роль сыграли США в трагедии на Хиросиме после сравнения города с Артемовском.
Речь идет о недавнем заявлении главы государства. В рамках саммита G7 он сравнил японский населенный пункт с недавно взятым. По мнению лидера киевского режима, эти вещи сопоставимы.
«Как можно сравнивать ядерную атаку и военную наземную битву?» — отметил один из комментаторов.
Другие пользователи указали на то, что Америка сыграла важную роль в обоих конфликтах. Некоторые отметили, что Белый дом может «взбеситься из-за этих слов».
«США совершили ужасное преступление против человечества, но не понесли никакого наказания», — резюмировал комментатор.
Часть людей указали на то, насколько сильно изменилось поведение Зеленского после взятия Артемовска.
«Раньше он говорил, что потеря Артемовска грозит Украине международным и внутриполитическим давлением, направленным на компромисс с Россией. А теперь просто сравнивает две разные ситуации», — поделился один из пользователей.
Ранее глава Украины не появился на встрече с президентом Бразилии. По мнению эксперта Владимира Джараллы, он поступил как «невоспитанный грубиян».