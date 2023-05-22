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«США взбесятся из-за этих слов»: в Twitter осудили Владимира Зеленского за сравнение Артемовска с Хиросимой

Политика
«США взбесятся из-за этих слов»: в Twitter осудили Владимира Зеленского за сравнение Артемовска с Хиросимой

Пользователи Twitter (запрещен на территории РФ) напомнили президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, какую роль сыграли США в трагедии на Хиросиме после сравнения города с Артемовском.

Речь идет о недавнем заявлении главы государства. В рамках саммита G7 он сравнил японский населенный пункт с недавно взятым. По мнению лидера киевского режима, эти вещи сопоставимы.

«Как можно сравнивать ядерную атаку и военную наземную битву?» — отметил один из комментаторов.

Другие пользователи указали на то, что Америка сыграла важную роль в обоих конфликтах. Некоторые отметили, что Белый дом может «взбеситься из-за этих слов».

«США совершили ужасное преступление против человечества, но не понесли никакого наказания», — резюмировал комментатор.

Часть людей указали на то, насколько сильно изменилось поведение Зеленского после взятия Артемовска.

«Раньше он говорил, что потеря Артемовска грозит Украине международным и внутриполитическим давлением, направленным на компромисс с Россией. А теперь просто сравнивает две разные ситуации», — поделился один из пользователей.

Ранее глава Украины не появился на встрече с президентом Бразилии. По мнению эксперта Владимира Джараллы, он поступил как «невоспитанный грубиян».
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