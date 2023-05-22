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В кабмине ФРГ заявили, что не осведомлены о планах подготовки США украинских летчиков

Политика
В кабмине ФРГ заявили, что не осведомлены о планах подготовки США украинских летчиков

Правительство ФРГ на данный момент не знает о планах подготовки США украинских летчиков на американских базах в Германии. Об этом сообщил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт.

Представитель кабмина отметил, что если речь идет об обучении украинских пилотов управлению истребителями F-16, то это не немецкие машины. В то же время Хебештрайт добавил, что начало подготовки должно стать сигналом для России о том, что помощь Запада не ослабнет.

«Это не было пунктом для обсуждения, который был бы мне известен. Так что все остальное является спекуляциями», — заявил представитель кабмина.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении усилить санкционное давление против России. Он указал, что одной из главных задач будет разработать ограничения, которые невозможно будет обойти, пишет Национальная Служба Новостей.
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