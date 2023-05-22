В семье актрисы Галины Польских опровергли информацию о ее госпитализации в Москве

Семья народной артистки РСФСР Галины Польских назвала информацию о ее госпитализации недостоверной. Актриса находится дома и чувствует себя хорошо, сообщает ТАСС.
Собеседница издания рассказала, что Галине Александровне иногда необходимо проверять здоровье и посещать медицинские учреждения, например, чтобы сдать анализы или сделать кардиограмму.
«Это не значит, что ее госпитализировали», — добавила женщина.
Отметим, что ранее некоторые каналы в Telegram и СМИ сообщали, что Польских доставили в в одну из больниц Москвы из-за проблем с сердцем и давлением. Артистка в настоящий момент находится дома и ее жизни ничего не угрожает.
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