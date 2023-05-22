Эксперты выяснили, что депрессия при беременности может спровоцировать инсульт

Эксперты Американской кардиологической ассоциации недавно провели исследование и выяснили, что депрессия у беременных женщин может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, пишет Planet Today.
По результатам исследований, женщины, которые страдали от депрессии во время беременности, могли с большей вероятностью получить инсульт или сердечно-сосудистое заболевание в сравнении с теми, у кого не было угнетенного состояния.
Кардиологи привели результаты исследования. По ним примерно одна из пяти женщин подвергается депрессии — у них значительно повышался риск развития таких заболеваний, как аритмия (85%), ишемическая болезнь сердца (84%), кардиомиопатия (53%) и инсульт (42%).
Ранее эксперт по физическим упражнениям из Университета Потсдама в Германии Андреас Хейссель поделился результатами исследования в области изучения лучших физических упражнений, спасающих от депрессии. Выяснилось, что лучше всего себя показала обычная ходьба.