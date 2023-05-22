Двое членов иракского ополчения убиты в результате ночного налета террористов

Иракские силовые структуры сообщили, что нападавшие скрылись в неизвестном направлении и сейчас ведется расследование инцидента. Министр обороны, ряд руководителей служб безопасности и вооруженных сил прибыли в этот район для ознакомления с обстановкой. В Багдадском оперативном командовании проводится экстренное совещание по вопросам безопасности в Тармии.