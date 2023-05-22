Двое членов иракского ополчения убиты в результате ночного налета террористов

Руководство силовых структур прибыло в район происшествия.
Неустановленные боевики убили двоих членов Сил народной мобилизации (PMF) и ранили еще двоих в районе Тармия севернее Багдада.
Иракские силовые структуры сообщили, что нападавшие скрылись в неизвестном направлении и сейчас ведется расследование инцидента. Министр обороны, ряд руководителей служб безопасности и вооруженных сил прибыли в этот район для ознакомления с обстановкой. В Багдадском оперативном командовании проводится экстренное совещание по вопросам безопасности в Тармии.
Принадлежность боевиков неизвестна, однако предполагается, что это члены «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ). Именно они активны в данном районе, периодически устраивают теракты, дестабилизируют обстановку и тем самым подрывают экономическую жизнь Тармии.
Структура PMF была создана для противостояния ИГ✱, ее члены выступают на стороне официального правительства. Сейчас они обеспечивают правопорядок в тех местах, где радикальные исламисты до сих пор проявляют активность.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация