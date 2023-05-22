Злоумышленнику в Алтайском крае предъявили обвинение в убийстве 30-летней давности

Комплекс собранных доказательств свидетельствует о причастности к инциденту одного из мужчин, которому на момент совершения преступления было 19 лет. Фигурант признался в совершении убийства несовершеннолетней, сопряженного с изнасилованием, и при проверке показаний на месте обстоятельно рассказал о преступлении. Обвиняемый был заключен под стражу, сообщили в пресс-службе ведомства.