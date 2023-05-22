Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Злоумышленнику в Алтайском крае предъявили обвинение в убийстве 30-летней давности

Происшествия
Злоумышленнику в Алтайском крае предъявили обвинение в убийстве 30-летней давности

Жителю Алтайского края предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с изнасилованием). Об этом заявили в региональном СУ СКР.

Как пишет информационно-аналитическое издание «УтроNews», с момента самого убийства прошло уже более 30 лет. По информации правоохранителей, тогда в лесополосе в районе села Зеленая Дубрава обнаружили скелетированные останки несовершеннолетней девушки, которая числилась пропавшей без вести, уведомили в СУ СК России по региону.

Комплекс собранных доказательств свидетельствует о причастности к инциденту одного из мужчин, которому на момент совершения преступления было 19 лет. Фигурант признался в совершении убийства несовершеннолетней, сопряженного с изнасилованием, и при проверке показаний на месте обстоятельно рассказал о преступлении. Обвиняемый был заключен под стражу, сообщили в пресс-службе ведомства.
алтайский край убийство 30-летней давности задержание преступника
Военкоры ФАН