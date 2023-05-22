Тайвань оснастила свои истребители F-16V новыми американскими ракетами «воздух-воздух» AIM-9X Sidewinder. Об этом сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на официального представителя тайваньских ВВС.
Сообщается, что новые ракеты были доставлены в соответствии с графиком. Новое вооружение должно быть также установленно на самолеты, которые находятся в резерве.
«Военно-воздушные силы Тайваня сообщили, что ракеты AIM-9X Sidewinder были закуплены у США, и недавно их передали их эскадрильям F-16V, которые готовы реагировать на полеты НОАК», — сообщило издание.
Также, помимо AIM-9X, были доставлены и ракеты «воздух-воздух» средней дальности AIM-120. Их уже установили самолеты ВВС Тайваня.
Ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь исключила военный вариант разрешения кризиса вокруг острова. По ее мнению, данный вопрос необходимо разрешить путем переговоров, пишет Национальная Служба Новостей.