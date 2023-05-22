Петербургская ГИБДД перечислила районы с наибольшим количеством аварий с участием детей

Сотрудники управления ГИБДД по Санкт-Петербургу назвали районы, в которых произошло самое большое количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков.
Возглавил этот своеобразный анти-рейтинг Невский район. За первые четыре месяца 2023 года там произошло 13 аварий, в которых пострадали 15 детей. Второе место занял Выборгский район, где за тот же период зафиксировано 12 ДТП. Травмы различной степени тяжести в них получили 13 несовершеннолетних. Тройку замыкают Красногвардейский и Московский районы. В них произошло по девять аварий.
Самый заметный прирост этой печальной статистики отмечен в Курортном районе. С начала года здесь произошло пять ДТП, в которых пострадали дети. Однако за аналогичный период прошлого года была зафиксирована всего одна такая авария.