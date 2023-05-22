Промес заявил, что «Спартаку» пришло время бороться за золото РПЛ

Футболист московского «Спартака» Куинси Промес после победы в дерби с ЦСКА заявил о том, что отныне его клуб может не только побороться за серебро в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), но и зарядиться на победу в следующем турнире.
«Я очень рад победе, что мы остаемся в гонке за серебряные медали. <…> Надеюсь, теперь мы будем более уверены в себе в оставшихся турах, и главное – в следующем сезоне, потому что борьба за серебро – это хорошо, но я считаю, что пришло время биться за золото», — сказал Куинси.
Игра между московскими клубами завершилась вчера, в воскресенье, со счетом 2:1 в пользу «красно-белых». Промес в этом матче забил оба гола и тем самым стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории чемпионатов России. На его счету 88 голов в РПЛ, он побил показатель Егора Титова с 87 голами.
Ранее RT сообщал, что бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поддержал бы выдачу российского паспорта Промесу, если бы тот изъявил желание. Наставник считает, что полузащитник – один из лучших игроков РПЛ.