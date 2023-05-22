В Нью-Йорке совершено покушение на «Турецкий дом»

Здание Турецкого дома, в котором располагается генеральное консульство страны в Соединенных Штатах Америки, подверглось нападению. Об этом сообщил телеканал TGRT.
Согласно предварительным данным, около трех часов ночи злоумышленник, вооруженный ломом, разбил несколько окон на первом этаже.
Сотрудники дипломатического представительства обратились в правоохранительные органы. По информации канала известно, что к атаке причастны «сторонники террористов».
Отмечается, что именно в этом здании проходит голосование за кандидатов на пост президента Турции.
Ранее в РИАМО рассказали о том, какими будут экономические последствия для России в случае победы оппозиции на выборах в Турции.