Пожилой житель Донецка скончался после получения странного СМС

Источник в Донецке рассказал странную историю о получении пенсионерами ошибочных СМС.
По словам источника, многие местные пенсионеры стали получать от местного оператора мобильной связи «Феникс» СМС, в котором указан адрес ЕРЦ около Южного автовокзала. Но эта организация, где раньше принимали документы на оформление российской пенсии, закрылась еще восемь месяцев назад, сообщает «Новороссия».
Один из пенсионеров, получивших подобное СМС, на глазах источника, так и не найдя рекомендованное оператором «Феникс» ЕРЦ, скончался прямо на улице от усталости, так как вынужден был добираться через весь город.