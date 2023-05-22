Глава ВВС США сообщил, что истребители F-16 после поставок Киеву будут базироваться на Украине

Американский чиновник ответил на вопрос о том, рассматривает ли Запад вариант базирования самолетов на территории одной из стран Североатлантического альянса. Глава ведомства указал, что речь идет не столько об авиации НАТО, сколько об украинских средствах. По его словам, переданные Альянсом истребители станут частью вооружений Киева.