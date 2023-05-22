Глава ВВС США сообщил, что истребители F-16 после поставок Киеву будут базироваться на Украине

Истребители F-16 после поставок киевскому режиму будут базироваться на Украине. Об этом сообщил министр ВВС США Фрэнк Кендалл на брифинге военным обозревателям.
Американский чиновник ответил на вопрос о том, рассматривает ли Запад вариант базирования самолетов на территории одной из стран Североатлантического альянса. Глава ведомства указал, что речь идет не столько об авиации НАТО, сколько об украинских средствах. По его словам, переданные Альянсом истребители станут частью вооружений Киева.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал президенту США Джо Байдену не использовать истребители F-16 для ударов по российской территории. Об этом сообщает «Национальная Служба Новостей».