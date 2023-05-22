Казалось, я ошибся в выборе артиста: режиссер Сергей Урсуляк рассказал о работе с актером Александром Яценко

Актер театра и кино, дважды лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль Александр Яценко родился 22 мая 1977 года. В день рождения артиста через ФАН именинника поздравил кинорежиссер, сценарист, продюсер, лауреат Государственной премии России Сергей Урсуляк.
Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на целом рядке проектов.
«Саша очень увлекается\, тем, что он делает. Он всегда очень тщательно следит за тем, чтобы все было честно и правдиво. Он очень честный артист. Если выделять какую-то особо яркую черту в нем, то можно сказать, что он артист поразительной правды и честности. Он ничего не делает абы как, вполсилы, по принципу “Ладно, и так сойдет”», — рассказал режиссер.
Сергей Урсуляк также припомнил один примечательный случай из работы с Александром Яценко.
«Когда мы работали с ним в первый раз, мне казалось, что я очень ошибся в выборе артиста. Это было на первой части картины “Тихий Дон”. Радуясь тому, что я предлагаю, он категорически делал что-то свое. Уже потом, когда стал монтировать материал я посмотрел все, я понял, какое это счастье, что он не слушал меня, а делал что-то свое», — поведал собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.
«Я считаю, что Саша — замечательный артист. Просто выдающийся артист! Я очень радуюсь дню, когда он родился и еще больше радуюсь тем дням, которые мы проводим вместе на съемочной площадке. Я очень хочу, чтобы он был здоров, счастлив и играл много хороших ролей, работать в свое удовольствие», — подытожил сценарист.
Ранее певец Сергей Жуков поделился с ФАН подробностями того, как празднует свой день рождения. По словам именинника, этот праздник он встречает с друзьями в Сочи.