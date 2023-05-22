Попавший под уголовную статью Алексей Панин заявил, что не оправдывал терроризм

Актер Алексей Панин дал комментарий после того, как его объявили в розыск. Артист заявил, что не оправдывал терроризм. Как сообщает издание «Газета.Ru», речь идет о деле по соответствующей статье. Саму знаменитость уже объявили в розыск.
Панин заявил, что подобные обвинения не вызывают у него ничего, кроме смеха. Он добавил, что «никакой терроризм не оправдывал». При этом он готов вернуться в РФ, но при одном условии.
«Я, естественно, с удовольствием приеду в Россию погостить, но после того, как снимут режим, который сейчас в России» — подчеркнул актер.
Ранее Панин уехал в Испанию. Тем не менее, как сообщил источник ФАН, он не раз возвращался в РФ. Такие визиты были тайными — в 2021 и 2022. В некоторых случаях он приезжал на автобусе через Минск.