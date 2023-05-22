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Попавший под уголовную статью Алексей Панин заявил, что не оправдывал терроризм

Общество
Попавший под уголовную статью Алексей Панин заявил, что не оправдывал терроризм

Актер Алексей Панин дал комментарий после того, как его объявили в розыск. Артист заявил, что не оправдывал терроризм. Как сообщает издание «Газета.Ru», речь идет о деле по соответствующей статье. Саму знаменитость уже объявили в розыск.

Панин заявил, что подобные обвинения не вызывают у него ничего, кроме смеха. Он добавил, что «никакой терроризм не оправдывал». При этом он готов вернуться в РФ, но при одном условии.

«Я, естественно, с удовольствием приеду в Россию погостить, но после того, как снимут режим, который сейчас в России» — подчеркнул актер.

Ранее Панин уехал в Испанию. Тем не менее, как сообщил источник ФАН, он не раз возвращался в РФ. Такие визиты были тайными — в 2021 и 2022. В некоторых случаях он приезжал на автобусе через Минск.
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