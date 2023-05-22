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В нескольких селах Белгородской области из-за отсутствия электроснабжения отключили воду

Происшествия
В нескольких селах Белгородской области из-за отсутствия электроснабжения отключили воду

Отсутствие электроснабжения привело к отключению воды в трех населенных пунктах в Белгородской области. Об этом говорится в заявлении ГУП «Белоблводоканал».

Речь идет о селах Козинка, Гора-Подол и Безымено в Грайворонском районе. При этом ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о проникновении на территорию указанного городского округа диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

Как рассказал политик, российские правоохранители незамедлительно приступили к ликвидации боевиков. К операции по нейтрализации нарушителей присоединились военные совместно с представителями пограничной службы, ФСБ и Росгвардии.
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