Отсутствие электроснабжения привело к отключению воды в трех населенных пунктах в Белгородской области. Об этом говорится в заявлении ГУП «Белоблводоканал».
Речь идет о селах Козинка, Гора-Подол и Безымено в Грайворонском районе. При этом ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о проникновении на территорию указанного городского округа диверсионно-разведывательной группы ВСУ.
Как рассказал политик, российские правоохранители незамедлительно приступили к ликвидации боевиков. К операции по нейтрализации нарушителей присоединились военные совместно с представителями пограничной службы, ФСБ и Росгвардии.