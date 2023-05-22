Эксперт Лейнхардт дал четыре совета, как перестать храпеть и начать высыпаться

Эксперт по осанке и владелец компании-производителя подушек и матрасов Levitex Джеймс Лейнхардт дал четыре совета, которые помогут избавиться от храпа и восстановить нормальный сон, пишет Planet Today.
Лейнхардт подчеркнул, что нарушения сна могут быть вызваны разными причинами – от стресса до различных заболеваний. Однако одним из самых основных провокаторов бессонницы является храп.
Эксперт в первую очередь посоветовал людям не спать на спине или животе. Он считает, что в таком положении легкие сжимаются, и это негативно влияет на дыхание.
Второй совет – ложиться спать в позе эмбриона. Лейнхардт уверен, что именно в этой позе проблема храпа уходит сама собой.
Следующий совет заключается в выборе правильной подушки. Она должна ровно заполнять пространство между плечами и ушами. В таком случае, считает эксперт, человек избавится от неприятных ощущений после сна.
В завершение Лейнхардт посоветовал подобрать правильный матрас. Он должен быть в меру мягким, чтобы у человека тело принимало правильное удобное положение.
Ранее RT сообщал, что 34% россиян пожаловались на проблемы со сном из-за мыслей о работе. Мебельная компания Mr.Doors провела исследование, в ходе которого респонденты рассказали, что мешает их отдыху после трудового дня.