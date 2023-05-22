ВС России сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР

Российские подразделения ПВО в Донецкой Народной Республике уничтожили украинский вертолет Ми-8, сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он добавил, что также были перехвачены пять снарядов HIMARS и 17 беспилотных летательных аппаратов противника. БПЛА были ликвидированы в нескольких районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей, рассказал Конашенков.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Лозовое Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сообщил представитель ведомства на брифинге.
Ранее ВСУ произвели обстрел нескольких сел Белгородской области. Об этом писала Национальная Служба Новостей со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.