«Военное ведомство не чешется»: Пригожин прокомментировал ситуацию с укреплением границ России после прорыва украинской ДРГ

Неумелые пиарщики Министерства обороны РФ устроили очередную пиар-акцию из ситуации с ДРГ под Белгородом. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Украинская ДРГ проникла на территорию Белгородской области и сейчас находится в Грайворонском округе. В Минобороны РФ в свою очередь отметили, что силовики принимают меры для ликвидации противника. Издание «МосНьюс» попросило Пригожина прокомментировать сложившуюся ситуацию.
По словам основателя «оркестра», спецоперация на Украине фактически перешла в фазу войны. Это далеко не первый раз, когда на территории Белгородской, Курской и Брянской областей гремят взрывы и погибают люди.
«Поэтому отпор этому ДРГ, я думаю, что отважно, со всей ответственностью, давали именно пограничники. А вот где были военные тогда, когда прорвалась ДРГ – это большой вопрос, который нужно задать руководству военного ведомства. Насколько мне известно, военное ведомство не чешется по поводу укрепления наших границ, откуда может пойти украинская армия», — сказал Пригожин в аудиосообщении, опубликованном его пресс-службой.
Основатель ЧВК «Вагнер» добавил, что Минобороны РФ должно заниматься обеспечением безопасности российских границ, поскольку это прямая обязанность военной структуры.
«А то, что сейчас, они рассказывают, как они пришли на помощь, это не что иное, как очередная пиар-акция от неумелых пиарщиков», — подчеркнул Пригожин.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что на территорию Грайворонского округа проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. По словам главы региона, ВС РФ, а также Росгвардия и сотрудники ФСБ предпринимают меры для ликвидации противника. Плюс ко всему регион на протяжении нескольких часов подвергался обстрелу со стороны киевских силовиков.