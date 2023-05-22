Глава МИД Нидерландов Хукстра заявил о скором начале подготовки летчиков ВСУ на истребителях F-16

Подготовка летчиков ВСУ на американских истребителях F-16 начнется очень скоро, заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.
Глава внешнеполитического ведомства европейской страны не уточнил конкретные сроки. При этом министр добавил, что после принятия «принципиального решения» его воплощение в жизнь «происходит очень быстро».
Как сообщили американские СМИ, несколько европейских стран готовы передать свои истребители F-16 Украине, но власти США не позволяют даже тренировать военных ВСУ на этих самолетах. Военный эксперт Василий Кашин предположил, что в конечном счете истребители все равно отправят Киеву, но они не смогут сильно изменить расклад на поле боя.