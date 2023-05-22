Глава ФЗНЦ Максим Шугалей представил свою книгу о Донбассе в медиацентре «Патриот»

Российский политик и социолог Максим Шугалей представил книгу «Рассказы о войне» на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».
Когда началась специальная военная операция, глава ФЗНЦ не остался в стороне: он поехал в зону боевых действий, чтобы помочь Родине всем, чем мог. Долгое время Шугалей проработал в госпитале в ЛНР, где общался с врачами и ранеными бойцами. Истории, рассказанные этими бесстрашными людьми, легли в основу его книги.
«Началась информационная война. Многие вещи будут искажаться. Общаясь с этими людями — и с простыми парнями, и со штурмовиками, которые были ранены, и с врачами, которые спасали, и с местными жителями, которым мы оказывали гуманитарную помощь, — я захотел написать сборник рассказов о том, как все происходило на самом деле», — поделился он.
Книга поделена на три главы, в которых изложены рассказы мирных жителей, бойцов ЧВК «Вагнер» и медиков Донбасса. Максим Шугалей собирал эти истории вместе с военными корреспондентами. В издание вошло более 60 рассказов бойцов ЧВК «Вагнер».
«Истории героев подвергались минимальной корректировке, все рассказы по сути с их слов, без искажений. Это просто книга о войне как она есть. О том, что есть на самом деле, без искажений, без каких-то купюр, то, что есть, то, что люди рассказывают от первого лица, простые люди своим языком. Я считаю, в этом ценность этой книги», — отметил социолог.
На обложке книги — наклейка с надписью: «Открой глаза». По словам Максима, сборник рассказов создан специально для тех, кто намеренно искажает информацию, кто уезжает из страны, кто считает, что ничего не происходит. Шугалей уверен: эти люди должны узнать, что происходит на самом деле, и устыдиться.
«В первую очередь я эту книгу пошлю нашей элите, нашим олигархам, по почте, кому-то вручу лично, нашим, скажем так, неким певцам, танцорам, которые уехали куда-то или еще не уехали. Депутатам некоторым, тем людям, которые считают, что ничего не происходит, и мы можем жить в расслабленном состоянии. Потому что для победы нужна мобилизация общества», — уверен автор.
Книгу планируют разместить на электронных сервисах и аудиоплощадках.