Глава ФЗНЦ Максим Шугалей представил свою книгу о Донбассе в медиацентре «Патриот»

Когда началась специальная военная операция, глава ФЗНЦ не остался в стороне: он поехал в зону боевых действий, чтобы помочь Родине всем, чем мог. Долгое время Шугалей проработал в госпитале в ЛНР, где общался с врачами и ранеными бойцами. Истории, рассказанные этими бесстрашными людьми, легли в основу его книги.